Росстат отложил публикацию данных о реальных доходах россиян перед посланием Путина

Росстат перенес с 20 на 29 апреля публикацию данных о россиян в первом квартале 2021 года накануне послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Первым внимание на это обратил Forbes.

В прошлом Росстат размещал данные о доходах строго по графику. Обычно их публиковали в докладе «Информация о социально-экономическом положении России», но в версии доклада, представленной 20 апреля, эти сведения отсутствовали.

«Сбор информации о некоторых компонентах доходов потребовал больше времени, пришлось уточнять часть данных», — объяснил Forbes представитель Росстата.

Сведения о доходах опубликуют 29 апреля в полной версии доклада «Социально-экономическое положение России», отметил представитель статистической службы в разговоре с РБК.

21 апреля Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Оно намечено на 12:00 по московскому времени.

Во втором квартале 2020 года на фоне пандемии коронавируса реальные доходы россиян сократились на 7,9% в годовом выражении, что стало рекордным квартальным падением с 1999 года. В третьем и четвертом кварталах обвал замедлился до минус 5,3% и минус 1,7% соответственно.

По итогам 2020 года реальные доходы россиян сократились на 3,5% — теперь они на 10,6% отстают от уровня «докрымского» 2013 года, последнего года устойчивого роста доходов.