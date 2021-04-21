Президенту России Владимиру Путину доложили о предложении украинского лидера Владимира Зеленского встретиться в Донбассе. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Президенту об этом было оперативно доложено, но я пока что не уверен, что у него было время, чтобы ознакомиться. Большую часть этой ночи он работал над текстом послания. Если у него найдется время ознакомиться, то так или иначе, про это будет доложено.

При этом Песков подчеркнул, что официальных запросов от Зеленского о встрече с Путиным в последнее время не было. Он также отметил, что для встречи президентов должны быть «определенные предпосылки».

Зеленский вечером 20 апреля предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». При этом он подчеркнул, что Украина не хочет войны, но готова к ней.

Россия с конца марта наращивает военное присутствие у украинской границы на фоне участившихся случаев нарушения перемирия на линии разграничения между непризнанными ДНР и ЛНР и Украиной. Москва официально объясняет передвижение войск учениями и подчеркивает, что оно никому не угрожает. При этом, по оценкам США, сейчас концентрация войск на границе превышает их концентрацию в 2014 году.