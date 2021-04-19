Организаторы «Бессмертного полка» собрались провести шествие в очном формате

Организаторы акции «Бессмертный полк» надеются провести шествие в традиционном, очном формате 24 июня. Об этом «Интерфаксу» сообщила сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева.

Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования и мы, как организаторы, сможем организовать шествие «Бессмертный полк» в очном формате. И датой, которую мы хотели бы назвать, — 24 июня.

Ранее организаторы «Бессмертного полка» заявили о намерении подать заявку на шествие 9 мая. Однако, по словам Цунаевой, в этот день акцию все же решили провести в онлайн-формате.

В прошлом году мы рассчитывали, что в онлайн-шествие поступит порядка 200 тысяч заявок, но поступило более трех миллионов заявок. В связи с этим трансляция продолжалась 20 дней. В этом году мы меняем технологический подход и распределяем потоки шествия по регионам. Теперь все трансляции пройдут в один день 9 мая. Каждый субъект получит свой поток трансляции.

В 2020 году ежегодная акция «Бессмертный полк» из-за коронавируса прошла онлайн. Любой желающий мог опубликовать на сайте акции фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем их транслировали в интернете, на телевидении и на медиа-экранах в формате виртуального шествия.

На сайте акции опубликовали в том числе ряд фотографий нацистских преступников, подписанных вымышленными именами. Из-за этого было возбуждено несколько уголовных дел о реабилитации нацизма.

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