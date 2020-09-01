Жителю Перми назначили 200 часов обязательных работ за фото генерала Власова в онлайне «Бессмертного полка»

Пермский краевой суд назначил 200 часов обязательных работ жителю Перми Даниилу Симанову по делу о реабилитации нацизма. Как сообщали ТАСС в пресс-службе суда, у подсудимого также конфисковали в доход государства компьютер и роутер.

Как ранее установило следствие, в начале мая 2020 года Симанов отправил на сайт «Банк памяти» фотографию для того, чтобы ее затем показали в онлайн-трансляции акции «Бессмертный полк».

Симанов сказал, что сделал это в шутку, признал свою вину и попросил рассмотрения дела в особом порядке — без судебного следствия, отмечает «МБХ медиа». Прокурор требовал назначить Симанову семь месяцев исправительных работ.

Уголовные дела о реабилитации нацизма также расследуются в отношении Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда и Вячеслава Круглова из Ульяновска. Они обвиняются в том, что разместили в онлайне «Бессмертного полка» фотографии Гитлера, Гиммлера и других нацистских преступников.