СК возбудил уголовные дела из-за фото Гитлера в онлайне «Бессмертного полка» на четверых россиян. Также подозревают граждан Украины и Эстонии

Четверо граждан России стали фигурантами уголовных дел о реабилитации нацизма из-за фотографий Гитлера, Гиммлера и других нацистских преступников, размещенных на сайте акции «Бессмертный полк».

Уголовные дела, сообщается на сайте Следственного комитета РФ, возбуждены в отношении Даниила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда, а также Вячеслав Круглова из Ульяновска. У фигурантов проведены обыски, их допрашивают следователи.

Круглов, сообщил СК, в 2017 году был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 — за кражу.

«Кроме того, в рамках предварительного следствия установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности — Украины и Эстонии», — цитирует «Интерфакс» заявление официального представителя СК Светлана Петренко.

В 2020 году из-за эпидемии COVID-19 ежегодная акция «Бессмертный полк» проводилась онлайн — любой желающий мог загрузить на сайте фото родственников-ветеранов, после чего они показывались в интернете, по телевидению и на медиа-экранах в формате виртуального шествия. В онлайне были размещены несколько фотографий нацистских преступников, подписанные вымышленными именами.

14 мая СК объявил о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма, предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы. Через день после этого Следственный комитет заявил, что подозреваемых удалось вычислить по IP-адресам.