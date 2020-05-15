СК нашел людей, разместивших фото Гитлера в онлайне «Бессмертного полка». Их вычислили по IP

Следственный комитет установил личности людей, которые на сайте акции «Бессмертный полк» фотографии Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера.

Как отмечается в сообщении ведомства, следствие установило IP-адреса, с которых загружались фотографии, и их владельцев. По версии следствия, к этому причастны несколько десятков человек. Большинство из них — иностранцы, но среди них есть и жители РФ.

Дело по факту размещения на сайте «Бессмертного полка» фотографий нацистских лидеров расследуется по статье о реабилитации нацизма. Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы.