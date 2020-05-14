СК возбудил уголовное дело из-за фотографий Гитлера и Гиммлера на акции «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о по факту размещения на сайтах акции «Бессмертный полк» фотографий нацистских преступников.

По данным ведомства, не позднее 10 мая неизвестные лица опубликовали в интернете фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, назвав его полковником Алексеевым В.М. Кроме того, на сайте «Банк памяти» была выложена анкета с фото Адольфа Гитлера и комментарием, что на нем запечатлен участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

«Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», — говорится в пресс-релизе СК.

В 2020 году ежегодная акция памяти участников Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса проводилась в виртуальном формате. Любой желающий мог загрузить информацию и фото родственников-ветеранов на сайте движения «Бессмертный полк». После этого они демонстрировались в интернете, по телевидению и на медиа-экранах в формате виртуального шествия.

12 мая организаторы «Бессмертного полка» рассказали, что вычислили IP-адреса пользователей, которые присылали для участия в акции фотографии нацистов. Эти данные они обещали передать в СК.