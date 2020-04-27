«Бессмертный полк» из-за коронавируса будет виртуальным

В 2020 году акция памяти ветеранов Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса пройдет в виде виртуального шествия. Об этом рассказал сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

По его словам, для участия в онлайн-шествии желающим будет необходимо заполнить форму с информацией и добавить свое фото и снимок родственника-ветерана на сайте «Бессмертного полка» или в социальных сетях проекта. Из полученной базы будет автоматически сформирован видеоряд, что «позволит людям пройти вместе с лицами своих отцов, дедов и прадедов в виртуальном строю».

Это виртуальное шествие будет транслироваться по телеканалам, на медиа-экранах и различных интернет-площадках, сообщил Макаров. Старт акции будет дан в 11 утра 9 мая на Дальнем Востоке.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и других мероприятий 9 мая из-за пандемии. Он пообещал, что парад все равно будет проведен в 2020 году, но не назвал его новую дату.