Житель Ульяновской области получил 120 тысяч рублей штрафа за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Он будет платить в рассрочку

Ульяновский областной суд приговорил к штрафу в 120 тысяч рублей местного жителя, который разместил фотографию Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Подсудимый Вячеслав Круглов признан виновным в реабилитации нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК), сообщается в карточке дела на сайте суда.

С учетом материального положения Круглова суд назначил ему рассрочку на 12 месяцев для выплаты штрафа.

В 2020 году из-за коронавируса ежегодная акция «Бессмертный полк» прошла онлайн. Любой желающий мог загрузить на сайт фото родственников-ветеранов, после чего они показывались в интернете, по телевидению и на медиа-экранах в формате виртуального шествия. В онлайне были размещены несколько снимков нацистских преступников, подписанных вымышленными именами.

Из-за этих снимков СК возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма против четверых россиян: Вячеслава Круглова из Ульяновска, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда и Даниила Симонова из Перми. Симонова уже приговорили к 200 часам обязательных работ.