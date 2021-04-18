Бывший президент Эстонии предложил запретить россиянам въезд в Европу

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил временно запретить гражданам России въезжать в страны Евросоюза.

«Возможно, нужен тайм-аут для любых, я подчеркиваю, любых поездок из России. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозить все визы за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На кону стоит безопасность Европы. Хватит», — написал Ильвес в своем твиттере.

«Сбивать гражданские самолеты, отравлять и убивать людей в Европе, вторгаться и оккупировать страны. Для меня это звучит как государство-изгой», — добавил он.

Заявление Ильвеса, который возглавлял Эстонию с 2006 по 2016 год, последовало вслед за высылкой из Чехии 18 сотрудников российского посольства, которых заподозрили в работе на ГРУ. Также Прага заявила, что российские спецслужбы причастны ко взрывам, произошедшим на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. МИД РФ назвал обвинения «голословными» и «абсурдными» и пообещал ответными мерами. Как сообщают российские информ-агентства, посла Чехии в России Витезслава Пивоньку уже вызвали в российский МИД.

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