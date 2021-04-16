В России возбудили 82 уголовных дела о случайном заражении коронавирусом других людей

В 2020 году в России было возбуждено 82 уголовных дела о заражении COVID-19 других людей по неосторожности. Об этом заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой рассказал на заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, передает «Интерфакс».

Усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заражение других людей. Это уже по уголовной ответственности 82 уголовных дела возбуждено.

Также Горовой заявил, что в 2020 году в России возбудили 23 уголовных дела по фактам распространения ложной информации о коронавирусной инфекции.

За заражении COVID-19 других людей по неосторожности (часть 1 статьи 236 УК) грозит до двух лет лишения свободы. За распространение ложных данных о коронавирусе (статья 207.1 УК) — до трех лет ограничения свободы.

Статья 207.1 появилась в Уголовном кодексе весной 2020 года, после начала пандемии COVID-19. Тогда же была ужесточена ответственность по статье 236.