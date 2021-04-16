Россия запретила въезд восьми американцам, в том числе директору ФБР
Источник: МИД РФ
Власти России запретили въезд в страну восьми бывшим и действующим чиновникам из США, которые, по заявлению МИД РФ, «причастны к реализации антироссийского курса».
В список вошли:
- генпрокурор США Мэррик Гарланд,
- директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль,
- министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас,
- советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс,
- директор ФБР Кристофер Рэй,
- директор Национальной разведки США Эврил Хейнс,
- бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон;
- бывший директор ЦРУ Роберт Вулси.
Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не «подсвечивать» публично предпринимаемые российской стороной контрмеры.
Ранее 16 апреля МИД России объявил об ответных мерах на санкции США, введенные днем ранее. В частности, из России вышлют десять американских дипломатов, а в стране в России прекратят работу американские фонды и неправительственные организации, подконтрольные Госдепартаменту и другим американским госструктурам.