Россия запретила въезд восьми американцам, в том числе директору ФБР

Власти России запретили въезд в страну восьми бывшим и действующим чиновникам из США, которые, по заявлению МИД РФ, «причастны к реализации антироссийского курса».

В список вошли:

генпрокурор США Мэррик Гарланд,

директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль,

министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас,

советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс,

директор ФБР Кристофер Рэй,

директор Национальной разведки США Эврил Хейнс,

бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон;

бывший директор ЦРУ Роберт Вулси.

Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не «подсвечивать» публично предпринимаемые российской стороной контрмеры.

Ранее 16 апреля МИД России объявил об ответных мерах на санкции США, введенные днем ранее. В частности, из России вышлют десять американских дипломатов, а в стране в России прекратят работу американские фонды и неправительственные организации, подконтрольные Госдепартаменту и другим американским госструктурам.

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