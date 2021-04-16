Перейти к материалам

Россия запретила въезд восьми американцам, в том числе директору ФБР

Источник: МИД РФ

Власти России запретили въезд в страну восьми бывшим и действующим чиновникам из США, которые, по заявлению МИД РФ, «причастны к реализации антироссийского курса».

В список вошли:

  • генпрокурор США Мэррик Гарланд,
  • директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль,
  • министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас,
  • советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс,
  • директор ФБР Кристофер Рэй,
  • директор Национальной разведки США Эврил Хейнс,
  • бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон;
  • бывший директор ЦРУ Роберт Вулси.

Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не «подсвечивать» публично предпринимаемые российской стороной контрмеры.

Ранее 16 апреля МИД России объявил об ответных мерах на санкции США, введенные днем ранее. В частности, из России вышлют десять американских дипломатов, а в стране в России прекратят работу американские фонды и неправительственные организации, подконтрольные Госдепартаменту и другим американским госструктурам.

О санкциях США

США ввели очередные санкции против России — и впервые против ее рублевого долга. Пока последствия не очень страшные, но это последние мягкие меры

О санкциях США

США ввели очередные санкции против России — и впервые против ее рублевого долга. Пока последствия не очень страшные, но это последние мягкие меры

Реклама