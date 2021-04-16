Прокурор запросил для подполковника ФСБ Черкалина 11 лет колонии
Государственный обвинитель попросил приговорить бывшего главу «банковского» отдела ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в коррупции, к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.
Кирилла Черкалина обвиняют в том, что он получил от совладельца банка «Транспортный» Александра Мазанова взятку в размере 850 тысяч долларов за «общее покровительство». Также Черкалину вменяют, что он похитил долю в компании «Юрпромконсалтинг» на сумму не менее 637 миллионов рублей у деловых партнеров Игоря Ткача и Сергея Гляделкина.
Также прокурор попросил оштрафовать Черкалина на 34 миллиона рублей, запретить ему занимать определенные должности в правоохранительных органах и лишить воинского звания.
Также прокурор попросил удовлетворить иски потерпевших на более 600 миллионов рублей, а иски об упущенной выгоде на 20 миллиардов рублей передать на рассмотрение гражданского суда.
Потерпевшие Сергей Гляделкин и Игорь Ткач попросили суд проявить к Черкалину снисхождение, потому что он чистосердечно признался и способствовал расследованию.
Дело Черкалина рассматривают в особом порядке, то есть не исследуя доказательства, потому что обвиняемый признал вину и заключил сделку со следствием.
Подполковника Кирилла Черкалина арестовали в апреле 2019 года по делу о получении взяток. Кроме него также арестовали еще двух бывших сотрудников управления «К» ФСБ России Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Всех троих обвинили в мошенничестве. При обысках у них изъяли рекордные 12 миллиардов рублей. В квартире родителей Черкалина нашли рубли и валюту на 3,2 миллиарда рублей. В ноябре 2019 года деньги и имущество семьи Черкалина на шесть миллиардов рублей изъяли в доход государства.