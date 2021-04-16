Президент США Джо Байден выступил 15 апреля с заявлением о России после того, как своим указом ввел санкции из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства РФ.

«Если Россия продолжит создавать помехи нашей демократии, я готов принять дальнейшие меры в ответ. Это моя обязанность, как президента Соединенных Штатов», — заявил Байден, выступая в Белом доме.

Байден отметил, что во время недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным «ясно дал понять, что мы могли бы пойти дальше», но не стал этого делать, решив быть «соразмерным». Он отметил, что не хотел запускать цикл эскалации и конфликта с Россией.

Байден отметил, что в разговоре с Путиным предложил ему встретиться летом 2021 года в Европе, чтобы обсудить ряд насущных вопросов. Ранее 15 апреля в Белом доме заявили, что после введения санкций не отказываются от двусторонней встречи Байдена и Путина.

15 апреля США ввели санкции в отношении 32 физических и юридических лиц за вмешательство в американские выборы, а также против пяти человек и трех организаций — из-за присоединения Крыма к России. Кроме того, ограничения наложили на шесть российских технологических компаний, которые, по заявлению США, помогают российским спецслужбам в их кибератаках. Помимо этого США вышлют 10 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне, среди которых, как утверждается, есть сотрудники спецслужб.

Также санкции запрещают американским инвесторам с 14 июня покупать на первичном рынке российские государственные облигации. Как указывает The New York Times, последняя мера незначительна, поскольку российский госдолг составляет около 41 миллиарда долларов — сравнительно немного для мировой экономики.

Читайте также

США ввели очередные санкции против России — и впервые против ее рублевого долга. Пока последствия не очень страшные, но это последние мягкие меры

Читайте также

США ввели очередные санкции против России — и впервые против ее рублевого долга. Пока последствия не очень страшные, но это последние мягкие меры