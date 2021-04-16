Ангела Меркель сделала первую прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca
Канцлер Германии Ангела Меркель сделала первую прививку от коронавируса. Об этом в твиттере сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, который привел слова канцлера о вакцинации.
«Я рада, что сегодня сделала прививку вакциной AstraZeneca. Благодарю всех, кто организует кампанию по вакцинации — и всех, кто делает прививки. Прививка — ключ к тому, чтобы преодолеть пандемию», — заявила Меркель.
В Германии разрешено делать прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca людям старше 60 лет. Ангела Меркель входит в эту целевую группу — ей 66 лет.
В марте во многих странах Европы приостанавливали использование вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза у пациентов, сделавших такую прививку. В апреле Европейское агентство лекарственных средств признало, что связь между вакциной и образованием тромбов действительно есть, но речь идет о крайне редком побочном эффекте и использование AstraZeneca можно продолжить.
В середине апреля в США приостановили использование вакцины Johnson & Johnson — из-за сообщений о тромбах у пациентов. После этого компания решила отложить первую поставку своей вакцины в ЕС.