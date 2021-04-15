У политика Алексея Навального, к которому в колонии не допускают приглашенного врача, сильно кружится голова, а сам он «слегка пошатывается». Об этом в твиттере сообщил адвокат Вадим Кобзев, навестивший Навального в колонии № 2 в Покрове Владимирской области.

Были у Навального. Слегка пошатывается — сильно кружится голова, но улыбается. Передает всем привет. Врача к нему так и не пускают. Коран тоже так и не разрешили.

Алексей Навальный с 31 марта держит голодовку в колонии. Он требует, чтобы к нему допустили независимого врача. Навальный несколько недель жалуется на боли в спине и ногах. Во ФСИН утверждают, что оказывают Навальному всю необходимую медицинскую помощь, а сам он, по утверждению ведомства, находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее Алексей Навальный подал в суд на администрацию ИК-2 в Покрове из-за того, что ему запрещают читать Коран. Политик привез Коран вместе с другими книгами, но сотрудники ФСИН отказались выдать их, заявив, что книги нужно проверить на экстремизм.

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