«Слегка пошатывается — сильно кружится голова». Адвокат — о состоянии здоровья Навального
У политика Алексея Навального, к которому в колонии не допускают приглашенного врача, сильно кружится голова, а сам он «слегка пошатывается». Об этом в твиттере сообщил адвокат Вадим Кобзев, навестивший Навального в колонии № 2 в Покрове Владимирской области.
Были у Навального. Слегка пошатывается — сильно кружится голова, но улыбается. Передает всем привет. Врача к нему так и не пускают. Коран тоже так и не разрешили.
Алексей Навальный с 31 марта держит голодовку в колонии. Он требует, чтобы к нему допустили независимого врача. Навальный несколько недель жалуется на боли в спине и ногах. Во ФСИН утверждают, что оказывают Навальному всю необходимую медицинскую помощь, а сам он, по утверждению ведомства, находится в удовлетворительном состоянии.
Ранее Алексей Навальный подал в суд на администрацию ИК-2 в Покрове из-за того, что ему запрещают читать Коран. Политик привез Коран вместе с другими книгами, но сотрудники ФСИН отказались выдать их, заявив, что книги нужно проверить на экстремизм.