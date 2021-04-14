Журналистов Doxa отвезли на допрос в СК после обысков

Четырех журналистов студенческого издания Doxa, у которых утром 14 апреля прошли обыски, доставили в главное управление Следственного комитета РФ.

Как говорится в телеграм-канале издания, следователи сообщили адвокатам задержанных, что оперативные действия связаны с уголовным делом по статье 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего).

У журналистов изъяли телефоны и ноутбуки.

Обыски у журналистов Doxa, по предварительным данным, могут быть связаны с видеороликом, которое издание опубликовало 23 января. В нем журналисты говорили о незаконности угроз руководства вузов об отчислениях из-за участия в акциях в поддержку политика Алексея Навального. Роскомнадзор через три дня потребовал удалить видеоролик, усмотрев в нем информацию, направленную на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия. В Doxa подчинились этому требованию.

Журнал Doxa создали студенты и выпускники ВШЭ и других вузов. Издание поддерживало студентов, которых задерживали летом 2019 года на акциях протеста из-за выборов в Мосгордуму. В декабре 2019-го ВШЭ лишила журнал статуса студенческой организации.