Полиция пришла с обысками к сотрудникам студенческого журнала Doxa

Утром 14 апреля в Москве полицейские устроили обыски у сотрудников студенческого журнала Doxa.

Как сообщается в телеграм-канале издания, оперативные мероприятия проводятся в редакции Doxa, а также дома у редакторов Армена Арамяна, Владимира Метелкина, Натальи Тышкевич и Аллы Гутниковой. По словам Тышкевич, перед обыском силовики выломали дверь в ее квартиру.

Как пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на Тышкевич, обыски проводятся в связи с видео, которое Doxa удалила по требованию Роскомнадзора. «В каком статусе находятся сотрудники журнала, неизвестно. Дело завели по экстремистской статье», — отмечают правозащитники.

Обновлено. Глава «Агоры» Павел Чиков сообщает, что обыски также ведутся у родителей Арамяна и Гутниковой. Всех журналистов отвезут на допрос в главное следственное управление СК, добавляет он.

Журнал Doxa создали студенты и выпускники ВШЭ и других вузов. Издание поддерживало студентов, которых задерживали летом 2019 года на акциях протеста из-за выборов в Мосгордуму. В декабре 2019-го ВШЭ лишила журнал статуса студенческой организации.

В январе 2021 года Роскомнадзор требовал от Doxa удалить с ютьюба видеообращение о запугивании студентов перед митингами в поддержку Алексея Навального.