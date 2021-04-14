Уровень бедности в России сократился до минимума с 2014 года. Бедными остаются 17,8 миллиона человек

По итогам 2020 года, по предварительной оценке Росстата, в России проживали 17,8 миллиона человек с доходами ниже прожиточного минимума.

Это 12,1% населения страны, что на 0,2 процентных пункта, или на 300 тысяч человек, меньше, чем в 2019 году, сообщается на сайте статистической службы. РБК пишет, что это минимальный уровень бедности в России с 2014 года, когда за чертой бедности находилось 11,3% населения.

В четвертом квартале 2020 года доходы ниже прожиточного минимума, по оценке Росстата, имели 13,5 миллиона человек, или 9,2% населения. По сравнению с третьим кварталом число людей, живущих за чертой бедности, снизилось на 5,3 миллиона человек (или на 3,6 процентных пункта) — с 18,8 миллиона до 13,5 миллиона человек.

Росстат связал снижение уровня бедности с ростом среднедушевых денежных доходов населения (с 34,7 тысячи в третьем квартале до 42,5 тысячи рублей в четвертом), повышением среднемесячной номинальной начисленной зарплаты (с 49 тысяч до 56 тысяч рублей) и пенсий по старости (с 15966 рублей до 16790 рублей).

Размер прожиточного минимума в четвертом квартале 2020 года снизился до 11329 рублей; в третьем квартале он составлял 11606 рублей.

Специалисты Высшей школы экономики установили, что в 2020 году количество семей без детей, живущих ниже уровня бедности, за время пандемии выросло более чем в два раза — с 3,8% до 8,3%. Финансовое положение семей с детьми изменилось мало за счет государственной финансовой поддержки.

Читайте также

Прямо сейчас мы расскажем главное об экономике России в 2021 году Как она переживает ковид? За какими новостями следить? Что будет делать правительство? Как там нефть и рубль?

Читайте также

Прямо сейчас мы расскажем главное об экономике России в 2021 году Как она переживает ковид? За какими новостями следить? Что будет делать правительство? Как там нефть и рубль?