Количество семей без детей, живущих ниже уровня бедности, за время пандемии выросло более, чем в два раза. К такому выводу пришли авторы доклада ВШЭ, исследовавшие влияние пандемии на экономическое положение российских домохозяйств.

До пандемии ниже уровня бедности жили лишь 3,8% семей без детей, сейчас эта доля составляет 8,3%.

Финансовое положение семей с детьми изменилось мало — на фоне проводимой властями политики по финансовой поддержке. Если до пандемии ниже уровня бедности находились 25,7% семей с детьми до трех лет и 23,4% с детьми от 3 до 7 лет, то сейчас эти доли составляют 29,9% и 23,9% соответственно.

Количество бедных семей с детьми резко увеличилось в начале пандемии, но предложенные властями выплаты снизили это число в среднем на шесть процентных пунктов.

Власти России в 2020 году несколько раз оказывали помощь семьям с детьми — весной всем семьям с детьми до 14 лет единовременно выплатили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, а в конце года — еще по пять тысяч всем родителям детей до пяти лет; единовременную выплату в три тысячи рублей получили безработные родители всех несовершеннолетних детей.

Семьи с детьми от трех до семи лет, если их подушевые доходы были ниже прожиточного минимума, начали получать ежемесячные выплаты. Другим категориям населения власти адресной помощи не оказывали.

По оценкам Росстата, количество бедных россиян (с доходами ниже прожиточного минимума 11 468 рублей) составляет около 20 миллионов человек.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 31 марта признал, что около 20% бедных россиян не получают вообще никакой финансовой помощи от государства.