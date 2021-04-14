Россиян, возвращающихся в страну любым видом транспорта, обязали сдавать тест на COVID-19
Источник: Роспотребнадзор
С 15 апреля тест на новую коронавирусную инфекцию обязаны будут сдавать все граждане России, возвращающиеся в страну любым видом транспорта или пешком, объявил Роспотребнадзор.
Ранее тест был обязателен только для прибывших на самолетах. При наземном пересечении границы он не требовался.
ПЦР-тест необходимо сдать в течение трех календарных дней и загрузить результаты на портал «Госуслуги», напоминает Роспотребнадзор. До получения результата теста необходимо соблюдать самоизоляцию.