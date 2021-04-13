Суд приговорил сотрудников МЧС к условным срокам по делу о гибели восьмерых пожарных в Москве

Преображенский суд Москвы приговорил к условным срокам двух сотрудников МЧС, признав их виновными в халатности по делу о гибели восьмерых пожарных в 2016 году.

Как сообщает «Правозащита Открытки», бывший начальник управления пожарно-спасательных сил управления МЧС по Москве полковник Дмитрий Ширлин получил пять лет условно (с испытательным сроком шесть лет), а его заместитель, подполковник Сергей Барсуков — четыре года условно (с испытательным сроком пять лет).

Обоим также запрещено в течение трех лет занимать должности противопожарной службы.

Адвокаты подсудимых и представители потерпевшей стороны уже объявили, что намерены обжаловать условный приговор суда.

Дело о халатности было возбуждено после пожара на бывшей овощебазе на востоке Москвы в сентябре 2016 года. В ходе тушения, которым руководили Дмитрий Ширлин и Сергей Барсуков, в здании обрушилась кровля, на которой находились 20 пожарных. Восемь из них упали и сгорели заживо. За 70 лет это самая массовая гибель в московском пожарном гарнизоне.