С политика Владимира Милова взыскали 350 тысяч рублей за слова о «бандите» Пригожине в эфире «Навальный Live»

Люблинский суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена к политику и ведущему ютьюб-канала «Навальный Live» Владимиру Милову.

Предприниматель требовал через суд пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что Милов назвал его «бандитом» в одном из эфиров на канале.

Как сообщает проект «Сетевые свободы», основанный правозащитной группой «Агора», в итоге суд снизил размер компенсации почти в 15 раз, взыскав с оппозиционера 350 тысяч рублей.

Также судья отказал в требовании принудить Милова в течении трех лет регулярно высказывать мнение, что Пригожин не является бандитом.

Юрист Валентина Фролова, представляющая интересы Милова, заявила «Медиазоне», что будет обжаловать решение суда.

За последние месяцы Евгений Пригожин подал сразу несколько исков о защите чести и достоинства в отношении Алексея Навального и его соратников. По двум из них с Навального и Любови Соболь были взысканы по 500 тысяч рублей.