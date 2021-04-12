Навального перевели из медицинской части колонии в отряд. Ему угрожают принудительным кормлением

Алексея Навального, объявившего голодовку в исправительной колонии № 2 города Покрова, перевели обратно в отряд из медицинской части.

«Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление… Врача к нему так и не пускают», — говорится в твиттере политика.

После прибытия в колонию Навальный похудел на 15 килограммов, сейчас его вес составляет 77 килограммов.

Алексей Навальный держит голодовку с 31 марта, требуя допустить к нему в колонию приглашенного врача. Политик несколько недель жалуется на боли в спине и в ноге. Во ФСИН настаивают, что оказывают заключенному всю необходимую медицинскую помощь.

5 апреля Навальный рассказал, что у него кашель и температура. По его словам, трех человек из его отряда госпитализировали с туберкулезом. В тот же день ФСИН сообщила о переводе политика в медсанчасть из-за признаков респираторного заболевания. Позже Навальному сделали тест на коронавирус, он показал отрицательный результат.