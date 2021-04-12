Фонд «Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика»), который возглавляет предполагаемая младшая дочь президента РФ Владимира Путина Катерина Тихонова, за 2020 год израсходовал более 785,9 миллиона рублей. Это следует из отчета фонда (.pdf), опубликованного на портале Минюста о деятельности некоммерческих организаций.
Больше всего — 223 миллиона рублей — фонд направил на оплату труда научных коллективов и групп. Еще 167,6 миллиона ушло на целевые мероприятия, а 129,7 миллиона рублей — на услуги сторонних людей и организаций. Меньше всего «Иннопрактика» тратила на командировки — чуть больше одного миллиона рублей.
В 2019 году фонд израсходовал 818,7 миллиона рублей, а всего с 2013 года — около 4,5 миллиарда рублей.
Общие доходы фонда в 2020 году составили 1,1 миллиарда рублей: 584,2 миллиона рублей организация получила от коммерческой деятельности, еще 514,2 миллиона — в виде добровольных взносов и пожертвований, сообщили 9 апреля «Открытые медиа», ссылаясь на данные Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. С 2013 года, по оценке издания, доходы «Иннопрактики» составили почти шесть миллиардов рублей.
В 2012 году Московский государственный университет учредил фонд «Иннопрактика», который возглавила Катерина Тихонова. Компания стала широко известна в 2015 году, когда выяснилось, что она участвует в многомиллиардном проекте расширения МГУ. В попечительский совет организации среди прочих входят директор «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, глава ВТБ Андрей Костин.