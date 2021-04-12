Фонд «Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика»), который возглавляет предполагаемая младшая дочь президента РФ Владимира Путина , за 2020 год израсходовал более 785,9 миллиона рублей. Это следует из отчета фонда (.pdf), опубликованного на портале Минюста о деятельности некоммерческих организаций.

Больше всего — 223 миллиона рублей — фонд направил на оплату труда научных коллективов и групп. Еще 167,6 миллиона ушло на целевые мероприятия, а 129,7 миллиона рублей — на услуги сторонних людей и организаций. Меньше всего «Иннопрактика» тратила на командировки — чуть больше одного миллиона рублей.

В 2019 году фонд израсходовал 818,7 миллиона рублей, а всего с 2013 года — около 4,5 миллиарда рублей.

Общие доходы фонда в 2020 году составили 1,1 миллиарда рублей: 584,2 миллиона рублей организация получила от коммерческой деятельности, еще 514,2 миллиона — в виде добровольных взносов и пожертвований, сообщили 9 апреля «Открытые медиа», ссылаясь на данные Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. С 2013 года, по оценке издания, доходы «Иннопрактики» составили почти шесть миллиардов рублей.

В 2012 году Московский государственный университет учредил фонд «Иннопрактика», который возглавила Катерина Тихонова. Компания стала широко известна в 2015 году, когда выяснилось, что она участвует в многомиллиардном проекте расширения МГУ. В попечительский совет организации среди прочих входят директор «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, глава ВТБ Андрей Костин.