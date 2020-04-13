Фонд младшей дочери Путина потратил за 2019 год 819 миллионов рублей

Фонд «Национальное интеллектуальное развитие», гендиректором которого работает предполагаемая младшая дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова, израсходовал 818,7 миллиона рублей за 2019 год. Это следует из отчета фонда, опубликованного на портале Минюста о деятельности некоммерческих организаций, на который обратила внимание «Медуза».

Всего с 2013 года фонд потратил 3,7 миллиарда рублей. Согласно отчетам фонда, он не получает напрямую бюджетные средства, а работает на деньги, полученные от российских граждан и организаций, а также от продажи товаров и оказания услуг. Его крупнейшие заказчики — государственная компания «Роснефть», госкорпорация «Росатом» и другие.

Фонд Тихоновой работает под брендом «Иннопрактика». Компания стала широко известна в 2015 году, когда выяснилось, что она участвует в многомиллиардном проекте расширения Московского государственного университета.

Агентства Reuters, Bloomberg, а также «Би-би-си» называли Тихонову младшей дочерью Путина, источники «Медузы» также это подтверждали. Сам Путин напрямую не отрицал этого — когда его спросили о дочерях в последний раз, на пресс-конференции в декабре 2019 года, он назвал их «одной женщиной» и «второй женщиной».

В 2019 году Тихонова защитила кандидатскую диссертацию и стала кандидатом физико-математических наук, а также возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ.

Фонд Тихоновой был учрежден МГУ в 2012 году. В попечительский совет фонда входят директор «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и другие.