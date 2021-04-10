Похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля. До них в Великобритании продлится восьмидневный национальный траур

Похороны супруга королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа состоятся 17 апреля. Об этом сообщил Букингемский дворец.

Церемония начнется в 15:00 по местному времени (17:00 мск) и будет транслироваться по телевидению. Филиппа похоронят в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Из-за пандемии коронавируса количество участников церемонии будет ограничено. Помимо носильщиков гроба, декана Виндзора и архиепископа Кентерберийского, на похоронах будут присутствовать 30 человек. Среди них будет принц Гарри, который прилетит на похороны из США. Его супруга Меган Маркл пропустит церемонию, так как врачи не рекомендовали ей перелет по причине беременности.

До дня похорон в Великобритании продлится национальный траур.

Принц Филипп умер 9 апреля. Супруг королевы Елизаветы II не дожил два месяца до своего столетия.