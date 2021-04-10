Стягивание российских войск к границе с Украиной представляет собой демонстрацию силы, а не подготовку к вооруженному конфликту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю и к сепаратистам Донбасса.

«Москва делает это открыто, сознательно давая обнаружить танки в дневное время. К войне готовятся не так, это просто демонстрация силы», — заявил собеседник агентства.

Сообщения о прибытии частей российской армии в Воронежскую область на границе с Украиной поступают с конца марта. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team назвала концентрацию войск в регионе максимальной с периода 2014-2015 годов, когда в Донбассе велись активные боевые действия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не представляют ни для кого угрозы и находятся на российской территории там, «где это признано необходимым и целесообразным». В Минобороны передвижения войск объясняли учениями.

Стороны конфликта в Донбассе в последние дни регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.