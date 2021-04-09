Полиция поставила восьмиклассницу из Пензы на учет за посты об акции протеста КПРФ. Суд отменил это решение

Суд в Пензе 8 апреля признал незаконной постановку ученицы восьмого класса на учет в полиции из-за постов об акции протеста КПРФ во «ВКонтакте». Об этом изданию «7×7» сообщил защитник школьницы Михаил Лисин.

По его словам, девочку поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних при управлении МВД Пензы в конце февраля.

В отношении Анастасии был отказ в возбуждении [административного] дела, но в этом отказе они сделали вывод о ее вине, что недопустимо, исходя из принципа презумпции невиновности.

Школьница, которая является активисткой пензенского комсомола, сделала несколько постов и репостов о несогласованной протестной акции, которую местное отделение КПРФ анонсировало на 23 февраля.

Заместитель директора школы № 66, где училась девочка, Вера Махонина заявила о постах в полицию, предложив поискать в них признаки экстремизма или призывов к свержению власти. После этого девочка сменила школу.

Директор школы № 66 Ирина Авдонина заявила, что руководство учебного заведения попросило полицию проверить посты, опасаясь, что «девочкой манипулируют взрослые».

Позднее депутат городской думы Пензы от КПРФ Александр Рогожкин сообщил, что СК начал в отношении него проверку о вовлечении несовершеннолетнего в опасные для его жизни действия (статья 151.2 УК РФ).

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