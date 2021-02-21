В Пензе полиция проверит на экстремизм посты восьмиклассницы о митинге. На нее пожаловалась директор школы

Полиция Пензы проводит проверку постов о несогласованном митинге, опубликованных во «ВКонтакте» учащейся восьмого класса местной школы № 66, сообщает «7×7».

По сведениям издания, заявление на ученицу написала исполняющая обязанности директора школы Вера Махонина, предложив полиции поискать в постах в соцсети признаки наличия экстремизма или призывов к свержению власти.

Школьница, являющаяся активисткой пензенского комсомола, сделала несколько постов и репостов о протестной акции, которую местное отделение КПРФ анонсировало на 23 февраля.

После этого учителя потребовали от нее удалить сообщения и вызвали в школу родителей. «Мне сказали, чтобы я удалила свои посты со страницы, потому что у нас такое не одобряется… По закону мне за это не может быть совершенно ничего, так как я никого не агитирую, просто пост показался мне интересным», — рассказала она в беседе с изданием. Следом восьмиклассницу вызывали в полицию, где у нее изъяли телефон. Тем не менее она не стала удалять посты.

Ранее власти Пензы отказались согласовать митинг 23 февраля, который коммунисты назвали «За Россию без дворцов и олигархов». Представители партии заявили, что проведут его в формате встречи с депутатами. 20 февраля за организацию этой акции получил семь суток ареста глава фракции КПРФ в городской думе Александр Смирнов.