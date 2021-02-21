Пензенского депутата от КПРФ арестовали из-за акции «За Россию без дворцов и олигархов»

Суд Пензы назначил семь суток административного ареста лидеру фракции КПРФ в местной городской думе Александру Смирнову.

Депутата обвинили в организации публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Ранее Компартия анонсировала 23 февраля в Пензе акцию «За Россию без дворцов и олигархов» и против политических репрессий. Митинг не был согласован властями города, после чего коммунисты объявили, что проведут его в формате встречи с избирателями.

20 февраля полиция задержала Александра Смирнова, а также четырех его соратников и сторонников партии. Помимо Смирнова, за призывы к акции был приговорен к штрафу в размере 10 тысяч рублей координатор «Левого фронта» в Приволжье Сергей Падалкин.

В Пензенском отделении КРПФ заявили, что все равно намерены провести протестную акцию 23 февраля.

Мы крайне возмущены грубыми задержаниями наших товарищей и требуем освобождения депутата Пензенской городской Думы, руководителя фракции КПРФ Александра Смирнова. Считаем, что это самая настоящая политическая расправа и «охота на ведьм» и ответственно заявляем, что мы все равно выйдем 23 февраля, почтим память воинов Героической Красной Армии, вспомним о наших защитниках Родины и выступим против политических репрессий.