У Татьяны и Валентина Юмашевых нашли виллу на карибском острове за 15 миллионов евро. Юмашев заявил, что взял кредит для ее покупки

Советник президента России Владимира Путина Валентин Юмашев и его жена, дочь бывшего главы государства Бориса Ельцина Татьяна Юмашева купили виллу на острове Сен-Бартелеми (Сен-Барт) в Карибском море. Об этом говорится в совместном расследовании и «Важных историй», которое также опубликовала «Новая газета».

По данным коммерческого реестра, в 2020 году Юмашевы стали владельцами компании CDA, зарегистрированной на Сен-Бартелеми. В доверенности, оформленной при регистрации, говорится, что компания создана «для приобретения объектов недвижимости». Вместе с этой доверенностью Юмашевы оформили документы на покупку дома на острове.

В выписке из договора купли-продажи идет речь о вилле площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Она находится в 160 метрах от берега океана. Внутри — шесть спален, восемь ванных комнат, спортзал, массажный кабинет, бассейн и джакузи. Недвижимость стоила 15 миллионов евро. Договор о покупке подписал Валентин Юмашев как представитель компании CDA.

Юмашев подтвердил «Важным историям» покупку виллы. «Основная сумма денег, потраченная на покупку дома, — это кредит, взятый в одном из российских банков, плюс заработанные деньги, с которых были заплачены все налоги», — сказал он.

Юмашев подчеркнул, что перестал быть госслужащим в 1998 году. По его словам, в последние годы его основными источниками дохода являются , консалтинговая деятельность и дивиденды от акций группы . «Мне принадлежат 1,6% акций En+, где я работал с момента создания группы и получил эти акции в качестве вознаграждения», — сказал Юмашев.

Валентин Юмашев в 1997-1998 годах был главой администрации президента РФ Бориса Ельцина. С 1998 года он является советником президента на общественных началах президент (об этом стало известно только в 2018 году). Татьяна Юмашева в 1996-1999 годах была советником своего отца. Сейчас она и ее муж входят в попечительский совет «Ельцин-центра».

В 2010 году Татьяна Юмашева писала в ЖЖ, что ей приписывают владение недвижимостью во Франции. «Я сказала в своем интервью журналу „Медведь“ — ничего нет. И добавила, любой человек, который найдет любое имущество в любой точке мира, которое будто бы принадлежит мне, может забрать его себе», — заявила тогда Юмашева.