33% россиян возмутило высказывание президента США Джо Байдена, назвавшего президента России Владимира Путина «убийцей». Это следует из результатов опроса , проведенного в марте.

Опрос проведен 25-31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 регионах РФ. Исследование проводили на дому у респондента методом личного интервью.

Еще 23% опрошенных сообщили, что испытали недоумение из-за слов Байдена, а 34% сказали, что не испытали «никаких особых чувств». Еще 5% сообщили, что испытали понимание, а 3% — удовлетворение.

«Левада-центр» отмечает, что высказывания Байдена о Путине никак не отразились на отношении россиян к США: 40% опрошенных сказали, что относятся к США хорошо, 42% — плохо. Это сравнимо с результатами январского опроса, когда так ответили 40% и 43% соответственно.

17 марта Джо Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. «Ага, да, считаю», — сказал Байден. 18 марта Путин ответил Байдену детской поговоркой «Кто как обзывается, тот так и называется» и пожелал президенту США здоровья.

После высказывания Байдена Россия пригласила на консультации в Москву посла России в США Анатолия Антонова. Как сообщил 5 апреля ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник, Антонов вернется в Вашингтон, если американская сторона сделает «хоть что-то в направлении нормализации отношений».

Читайте также

Путин с Байденом поругались в непереводимых выражениях Объясняем суть скандала абсолютно серьезно — с точки зрения лингвистики, дипломатии и научной психологии

Читайте также

Путин с Байденом поругались в непереводимых выражениях Объясняем суть скандала абсолютно серьезно — с точки зрения лингвистики, дипломатии и научной психологии