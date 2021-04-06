Компания «Космокурс», планировавшая построить первый частный космодром в России, объявила о ликвидации

Компания «Космокурс», разрабатывавшая проект строительства первого российского частного космодрома в Нижегородской области, закрывается, заявил РИА Новости ее гендиректор Павел Пушкин.

Среди причин ликвидации компании называются «непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома с местными властями и невозможность получения от Минобороны необходимой нормативной документации для проектирования суборбитальной туристической ракеты».

Сотрудников «Космокурса» — 50 конструкторов ракетно-космической техники — предупредили об увольнении за два месяца до сокращения. В «Роскосмосе» уже заявили, что ведут консультации с одним из своих научных учреждений о найме коллектива «Космокурса».

Компания «Космокурс» была создана в 2014 году. Она намеревалась разработать одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный корабль для туристических суборбитальных полетов. Пуски планировалось осуществлять с космодрома в Нижегородской области. Его строительство хотели завершить в 2025 году.

В 2020 году «Космокурс» стал первой частной компанией, которую «Роскосмос» допустил к конкурсу по созданию ракеты-носителя, но в итоге она его проиграла.

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