«Роскосмос» впервые допустил частную компанию к конкурсу по созданию ракеты-носителя

Компания будет участвовать в конкурсе на создание эскизного проекта ракеты-носителя «Амур» и стартового комплекса для нее. Документы опубликованы на сайте госзакупок, внимание на них обратило РИА Новости.

Агентство уточняет, что «Роскосмос» впервые допустил частную компанию к ракетному проекту. Стартовая цена контракта — 407 миллионов рублей.

«КосмоКурс» будет бороться за право разработки носителя с ракетно-космическим центром «Прогресс» (делает ракеты «Союз») и центром имени Хруничева (производитель «Протонов»).

Эскизный проект победитель конкурса должен представить не позднее 21 декабря 2020 года.

Как сказал РБК гендиректор «КосмоКурса» Павел Пушкин, частная компания, действительно, «скорее всего» впервые поучаствует в таком конкурсе. Издание направило запрос в «Роскосмос».

«Амур» — двухступенчатая ракета среднего класса с возвращаемой первой ступенью, двигатель которой работает на метане. Ракеты планируют запускать с космодрома Восточный, стартовый ракетный комплекс по условиям конкурса должен обеспечивать 15 стартов в год.

Ракета должна выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны груза при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн — при однократном, уточняет РИА Новости.

«КосмоКурс» в мае 2019 года сообщал, что занимается разработкой одноступенчатой многоразовой ракеты и корабля для суборбитальных туристических полетов.

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