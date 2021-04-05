В интернете выставили на продажу данные людей, обратившихся за кредитом в банк «Дом.рф»

В интернете 3 апреля выставили на продажу базу данных граждан, которые оформляли заявки на потребительские кредиты в банке «Дом.рф». Об этом сообщает РБК.

База продается за 100 тысяч рублей. Она состоит из 104,8 тысячи записей. Первые из них датированы февралем 2020 года, последние — мартом 2021 года. Некоторые записи содержат полный набор данных для заявки на кредит: имя и фамилию, дату рождения, номер телефона, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, домашний и рабочий адреса, должность, размер дохода и другие сведения.

Банк «Дом.рф» подтвердил факт утечки, заявив, что она произошла из-за уязвимости в системе дистанционной подачи заявок на кредит наличными. По словам представителя банка, уязвимость уже устранена, а полученные злоумышленниками сведения не позволяют им получить доступ к счетам клиентов и производить манипуляции с ними.

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт заявил, что полный набор данных для заявки на кредит мошенники могут использовать для дистанционного оформления кредита на человека без его ведома в небольших банках, кредитных кооперативах и микрофинансовых организациях. Чтобы избежать этого, Иккерт посоветовал сменить паспорт и обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Банк «Дом.рф» контролирует государственная компания «Дом.рф», имеющая статус «единого института развития в жилищной сфере». Она является оператором ряда государственных программ льготного кредитования: семейной ипотеки под 6% годовых, «Дальневосточной ипотеки» под 2% и других.

До марта 2018 года компания «Дом.рф» имела другое название — Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).