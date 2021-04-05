В интернете выставили на продажу данные людей, обратившихся за кредитом в банк «Дом.рф»

В интернете 3 апреля выставили на продажу базу данных граждан, которые оформляли заявки на потребительские кредиты в банке «Дом.рф». Об этом сообщает РБК.
База продается за 100 тысяч рублей. Она состоит из 104,8 тысячи записей. Первые из них датированы февралем 2020 года, последние — мартом 2021 года. Некоторые записи содержат полный набор данных для заявки на кредит: имя и фамилию, дату рождения, номер телефона, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, домашний и рабочий адреса, должность, размер дохода и другие сведения.
Банк «Дом.рф» подтвердил факт утечки, заявив, что она произошла из-за уязвимости в системе дистанционной подачи заявок на кредит наличными. По словам представителя банка, уязвимость уже устранена, а полученные злоумышленниками сведения не позволяют им получить доступ к счетам клиентов и производить манипуляции с ними.
Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт заявил, что полный набор данных для заявки на кредит мошенники могут использовать для дистанционного оформления кредита на человека без его ведома в небольших банках, кредитных кооперативах и микрофинансовых организациях. Чтобы избежать этого, Иккерт посоветовал сменить паспорт и обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.
РБК ознакомился с пробником базы из десяти клиентских записей c полным или почти полным набором данных. На звонок корреспондента РБК ответили шесть человек, четверо подтвердили, что обращались в банк «Дом.рф» за кредитом или уже являются его действующими клиентами. Двое из них пояснили, что подавали заявку несколько дней назад, еще двое подтвердили другую личную информацию из файла (ФИО, контактный номер телефона, домашний адрес или место работы), отказавшись говорить о своих заявках на кредит.
Банк «Дом.рф» контролирует государственная компания «Дом.рф», имеющая статус «единого института развития в жилищной сфере». Она является оператором ряда государственных программ льготного кредитования: семейной ипотеки под 6% годовых, «Дальневосточной ипотеки» под 2% и других.
До марта 2018 года компания «Дом.рф» имела другое название — Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).