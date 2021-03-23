Полиция возбудила уголовное дело после массовой утечки данных москвичей, переболевших СОVID-19

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по об использовании вредоносных компьютерных программ из-за массовой утечки персональных данных жителей Москвы, которые переболели коронавирусной инфекцией.

О возбуждении уголовного дела сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, который в декабре обратился в Генпрокуратуру, МВД и Роскомнадзор из-за утечки данных. Сейчас Хинштейн получил ответ от начальника ГУ МВД Москвы Олега Баранова.

По словам Хинштейна, сейчас полиция ищет виновных.

В начале декабря 2020 года стало известно, что в интернете появились ссылки на телеграм-чаты московских больниц и станций скорой помощи, а также гугл-таблицы с информацией о москвичах, переболевших ковидом. В них, как сообщало издание Readovka, содержались данные 300 тысяч человек, в том числе имена и фамилии, адреса проживания, номера мобильных телефонов и сведения о состоянии здоровья.

Мэрия Москвы подтвердила утечку персональных данных. Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что это случилось из-за человеческого фактора. По его словам, сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, «допустили передачу этих файлов третьим лицам».