Эксперты обнаружили в России более шести тысяч незащищенных камер наблюдения. К ним может подключиться кто угодно

В России оказались уязвимыми 6,3 тысячи камер видеонаблюдения, расположенных на объектах критической инфраструктуры, электростанциях, промышленных предприятиях, а также заправках и в системах «умных» домов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на компанию Avast.

Все эти камеры имеют открытые IP-адреса. «К системе большинства таких камер можно получить доступ без имени пользователя и пароля, либо пароль к ним установлен по умолчанию», — пояснили эксперты.

Согласно данным поисковой системы по интернету вещей Shodan.io, по числу незащищенных камер наблюдения Россия находится на пятом месте в мире, уступая только Вьетнаму, Тайваню, Южной Корее и США. Всего в мире насчитывается около 124 тысяч камер с подобной уязвимостью.

Россия занимает третье место в мире по числу установленных камер видеонаблюдения — их в стране около 13,5 миллиона (почти 100 на каждую тысячу человек). Треть камер установлены за государственный счет.