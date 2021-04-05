Роскомнадзор отложил блокировку твиттера, но продолжит его замедлять

Роскомнадзор пока не будет полностью блокировать Twitter на территории России, но продолжит замедлять трафик соцсети до 15 мая. Как отмечается в сообщении ведомства, это сделано на фоне «впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России».

Компании Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещенного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством нашей страны.

По данным РКН, Twitter удалил по требованию регулятора около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи материалов, содержащих «детскую порнографию, пронаркотический и суицидальный контент».

По российским законам соцсетям отводится 24 часа на удаление запрещенной информации с момента получения уведомления — среднее время удаления запрещенных материалов твиттером составляет 81 час, отмечает Роскомнадзор.

Роскомнадзор замедляет скорость работы Twitter в России с 10 марта, заявляя, что соцсеть не удаляет запрещенную законодательством информацию. В случае отказа от удаления материалов ведомство грозило полной блокировкой соцсети. 23 марта регулятор сообщал, что администрация Twitter начала удалять информацию, но делает это «неудовлетворительными темпами».