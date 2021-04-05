Путин подписал закон об обнулении своих президентских сроков

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему остаться на посту главы государства до 2036 года.

Закон запрещает занимать должность президента России более двух раз.

При этом он подразумевает, что президентские сроки людей, которые были избраны до 2020 года, не учитываются. Таким образом, Путин и Дмитрий Медведев смогут баллотироваться еще по два раза.

Норма об обнулении сроков Путина и Медведева входила в пакет поправок к Конституции. Эти поправки были поддержаны в ходе всеобщего голосования летом 2020 года.