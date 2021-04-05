Потерпевшие по делу подполковника ФСБ Черкалина подали к нему иски на более чем 16 миллиардов рублей

5 апреля Московский гарнизонный военный суд начал рассматривать дело о мошенничестве и получении взятки, которое возбудили в отношении бывшего главы подполковника Кирилла Черкалина.

Кирилла Черкалина обвиняют в том, что он получил от совладельца банка «Транспортный» Александра Мазанова взятку в размере 850 тысяч долларов за «общее покровительство». Также Черкалину вменяют, что он похитил долю в компании «Юрпромконсалтинг» на сумму не менее 637 миллионов рублей у деловых партнеров Игоря Ткача и Сергея Гляделкина.

Как сообщает корреспондент «Медузы», на заседании двое потерпевших по делу Сергей Гляделкин и Игорь Ткач подали в отношении Черкалина гражданские иски на более чем восемь миллиардов 327 миллионов рублей каждый. Общая сумма исковых требований превысила 16,6 миллиарда рублей. Суд приобщил иски к делу.

Дело Кирилла Черкалина рассматривают в особом порядке, то есть не исследуя доказательства, потому что обвиняемый признал вину и заключил сделку со следствием.

Подполковника Кирилла Черкалина арестовали в апреле 2019 года по делу о получении взяток. Также арестовали двух его сослуживцев, всех троих обвинили в мошенничестве. При обысках у фигурантов дела изъяли рекордные 12 миллиардов рублей. В квартире родителей Черкалина нашли деньги в долларах, евро и рублях на 3,2 миллиарда рублей. Суд изъял в доход государства деньги и имущество семьи Кирилла Черкалина на шесть миллиардов рублей.

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