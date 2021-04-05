Любовь Соболь удалили из суда по делу о проникновении в квартиру предполагаемого отравителя Навального

Юриста Любовь Соболь удалили с заседания по делу о нарушении неприкосновенности жилища, проходящем в Перовском суде Москвы, сообщает корреспондент «Медузы».

Мировой судья Инна Шилободина неоднократно делала замечания Соболь из-за того, что она снимала себя на камеру в суде и отказывалась ее выключить. В суде несколько раз объявляли перерыв, а представитель прокуратуры требовал привлечь Соболь к административной ответственности за неподчинение требованиям судьи.

Сотруднице ФБК позволят вернуться в процесс на стадии прений, чтобы выступить с последним словом. Перед тем, как покинуть зал заседания, Любовь Соболь заявила, что отказывается от услуг своего адвоката Владимира Воронина.

Любови Соболь предъявили обвинение по части 2 статьи 139 УК (наказывается штрафом до 200 тысяч рублей, исправительными или принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет) после того, как 21 декабря 2020 года она пришла к дому сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева — этот человек в телефонной беседе с Алексеем Навальным фактически подтвердил, что политика пытались отравить боевым ядом из группы «Новичок».

По версии следствия, в тот день Соболь «незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора» проникла в квартиру пожилой женщины, обошла все помещения, «снимая свои противоправные действия на телефон», а затем скрылась с места происшествия. Дело возбуждено по заявлению Галины Субботиной — это теща Кудрявцева.

В ФБК говорили, что Соболь не входила в квартиру, а только звонила в дверь. При этом сама она в стриме 21 декабря сообщила, что ей «удалось зайти в соседнюю [с квартирой Кудрявцева] квартиру с доставщиком пиццы». Семье Кудрявцева принадлежат две соседние квартиры в доме на Суздальской улице в Москве.