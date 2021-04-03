Суд запретил блогеру Эдварду Билу выходить из дома после крупного ДТП в Москве. Но арестовывать не стал

Тверской районный суд Москвы избрал в качестве меры пресечения видеоблогеру , который проходит подозреваемым по делу о ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Билу запретили до 1 июня выходить из дома, общаться без разрешения следователя с участниками уголовного дела, пользоваться интернетом и телефоном, посещать массовые мероприятия, а также управлять автомобилем.

На такой мере пресечения настаивало следствие, которое не стало просить суд отправить Эдварда Била в СИЗО или под домашний арест.

После заседания блогер Эдвард Бил быстро покинул суд, не став комментировать случившееся.

1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло крупное ДТП: по версии следствия, блогер Эдвард Бил выехал на спорткаре Audi RS6 Avant на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате аварии серьезно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артёмова, которая попала в реанимацию, она в коме. Эдвард Бил вину отрицает, утверждая, что его автомобиль подрезал другой водитель. МВД возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое предусматривает до двух лет лишения свободы.