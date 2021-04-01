Верховный суд отказался отменить масочный режим в России. Часть истцов не пустили на заседание из-за отсутствия масок

Верховный суд России отклонил коллективный иск об отмене обязательного масочного режима в стране, введенного из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Иск к Роспотребнадзору подавали почти полторы тысячи человек из разных регионов России.

В ходе заседания Верховного суда представитель истцов Александр Саверский заявлял, что маски вредят здоровью людей с хроническими заболеваниями вроде астмы, а также негативно влияют на людей с когнитивными нарушениями.

Представитель Роспотребнадзора в свою очередь назвала аргументы истцов субъективными и эмоциональными, отметив, что нормы, утвержденные главным санитарным врачом, не нарушают прав граждан РФ. Ее мнение поддержала представитель Генпрокуратуры, участвовавшая в процессе в качестве независимой стороны.

На заседание не были допущены многие из истцов, поскольку они отказывались надеть маски в здании суда, отмечает РИА Новости.

Обязательный масочный режим действует в России с конца октября 2020 года. В феврале два российских региона — Удмуртия и Чечня — объявили об отмене масочного режима, но после критики федерального центра снова стали рекомендовать жителям носить маски в общественных местах.