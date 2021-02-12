Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA

9 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля в регионе отменят в общественных местах. С этого дня, говорил Бречалов, ношение масок в республике будет лишь рекомендацией, а не требованием. Но в назначенный день в распоряжении главы Удмуртии о смягчении антикоронавирусных ограничений не нашли отказа от масок. Вот как российские СМИ освещали попытку первого региона России отказаться от масок.

9 февраля

↓

«Фонтанка»: «„С открытым забралом“. Первый российский регион отменяет обязательный масочный режим»

10 февраля

↓

ЧГТРК «Грозный»: «Чеченская Республика отменила обязательное ношение масок»

10 февраля, чуть позже

↓

ТАСС: «В Роспотребнадзоре напомнили о требовании носить маски»

10 февраля, еще позже

↓

«Царьград»: «„Не расслабляйтесь“: ВОЗ не спешит отменять масочный режим в России»

11 февраля

↓

«Деловой квартал»: «Глава Татарстана назвал неправильным решение об отмене масочного режима в Удмуртии»

11 февраля, чуть позже

↓

Izhlife: «„Регион реализует свои полномочия“: Дмитрий Песков оценил отмену обязательного масочного режима в Удмуртии»

12 февраля

↓

РБК: «Удмуртия отказалась смягчать масочный режим после критики Татарстана»

Заголовки искал Александр Бакланов