Удмуртия первой в России отменила обязательное ношение масок — и вскоре передумала. Цепочка событий в заголовках СМИ
9 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля в регионе отменят обязательное ношение защитных масок в общественных местах. С этого дня, говорил Бречалов, ношение масок в республике будет лишь рекомендацией, а не требованием. Но в назначенный день в распоряжении главы Удмуртии о смягчении антикоронавирусных ограничений не нашли отказа от масок. Вот как российские СМИ освещали попытку первого региона России отказаться от масок.
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«Фонтанка»: «„С открытым забралом“. Первый российский регион отменяет обязательный масочный режим»
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ЧГТРК «Грозный»: «Чеченская Республика первой из регионов РФ отменила обязательное ношение масок»
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ТАСС: «В Роспотребнадзоре напомнили о требовании носить маски»
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«Царьград»: «„Не расслабляйтесь“: ВОЗ не спешит отменять масочный режим в России»
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«Деловой квартал»: «Глава Татарстана назвал неправильным решение об отмене масочного режима в Удмуртии»
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Izhlife: «„Регион реализует свои полномочия“: Дмитрий Песков оценил отмену обязательного масочного режима в Удмуртии»
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РБК: «Удмуртия отказалась смягчать масочный режим после критики Татарстана»