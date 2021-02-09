С 12 февраля в Удмуртии отменят обязательное ношение защитных масок, сообщил глава республики Александр Бречалов.
«Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим [в регионе] будет носить рекомендательный характер», — цитирует его ТАСС. В то же время глава региона призвал использовать маски в общественных местах, магазинах, театрах и на транспорте.
РБК указывает, что Удмуртия стала первым регионом России, где отменили требование носить маски.
В октябре 2020 года Роспотребнадзор рекомендовал главам регионов России ужесточить контроль за ношением масок в общественных местах. Меньше чем через месяц, 18 ноября, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что «масочный режим введен во всех регионах страны».
С середины декабря в России постепенно снижается число новых выявленных случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 11:00 9 февраля, в России зарегистрировали почти четыре миллиона случаев ковида. За все время, по данным федерального оперативного штаба, умерли 77 598 человек с коронавирусом.
1
Москва
2
Санкт-Петербург
3
Московская область
4
Нижегородская область
5
Свердловская область
6
Ростовская область
7
Воронежская область
8
Красноярский край
9
Архангельская область
10
Иркутская область
Актуально на 23:05 09.02.2021 (по московскому времени)