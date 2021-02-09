С 12 февраля в Удмуртии отменят обязательное ношение защитных масок, сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим [в регионе] будет носить рекомендательный характер», — цитирует его ТАСС. В то же время глава региона призвал использовать маски в общественных местах, магазинах, театрах и на транспорте.

РБК указывает, что Удмуртия стала первым регионом России, где отменили требование носить маски.

В октябре 2020 года Роспотребнадзор рекомендовал главам регионов России ужесточить контроль за ношением масок в общественных местах. Меньше чем через месяц, 18 ноября, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что «масочный режим введен во всех регионах страны».

С середины декабря в России постепенно снижается число новых выявленных случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 11:00 9 февраля, в России зарегистрировали почти четыре миллиона случаев ковида. За все время, , умерли 77 598 человек с коронавирусом.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 947 036 (+1 584) 14 031 (+73) 854 725 (+3 554) 78 280 2 Санкт-Петербург 347 444 (+1 078) 10 183 (+61) 253 115 (+3 739) 84 146 3 Московская область 201 106 (+903) 4 078 (+42) 162 039 (+980) 34 989 4 Нижегородская область 88 647 (+457) 2 230 (+9) 80 660 (+442) 5 757 5 Свердловская область 73 377 (+289) 2 157 (+13) 66 144 (+299) 5 076 6 Ростовская область 66 966 (+356) 2 833 (+24) 57 052 (+417) 7 081 7 Воронежская область 61 547 (+369) 1 674 (+13) 55 290 (+332) 4 583 8 Красноярский край 58 976 (+251) 2 537 (+21) 54 245 (+245) 2 194 9 Архангельская область 53 357 (+227) 511 (+11) 46 783 (+359) 6 063 10 Иркутская область 51 009 (+256) 1 641 (+7) 46 359 (+337) 3 009 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 3 998 216 77 598 3 493 886 426 732

Актуально на 23:05 09.02.2021 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 23:05 09.02.2021 (по московскому времени)