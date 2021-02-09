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Первый российский регион — Удмуртия — отменил требование носить маски
Источник: ТАСС

С 12 февраля в Удмуртии отменят обязательное ношение защитных масок, сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим [в регионе] будет носить рекомендательный характер», — цитирует его ТАСС. В то же время глава региона призвал использовать маски в общественных местах, магазинах, театрах и на транспорте.

РБК указывает, что Удмуртия стала первым регионом России, где отменили требование носить маски.

В октябре 2020 года Роспотребнадзор рекомендовал главам регионов России ужесточить контроль за ношением масок в общественных местах. Меньше чем через месяц, 18 ноября, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что «масочный режим введен во всех регионах страны».

С середины декабря в России постепенно снижается число новых выявленных случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 11:00 9 февраля, в России зарегистрировали почти четыре миллиона случаев ковида. За все время, по данным федерального оперативного штаба, умерли 77 598 человек с коронавирусом.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи

1

Москва

947 036 (+1 584)
14 031 (+73)
854 725 (+3 554)
78 280

2

Санкт-Петербург

347 444 (+1 078)
10 183 (+61)
253 115 (+3 739)
84 146

3

Московская область

201 106 (+903)
4 078 (+42)
162 039 (+980)
34 989

4

Нижегородская область

88 647 (+457)
2 230 (+9)
80 660 (+442)
5 757

5

Свердловская область

73 377 (+289)
2 157 (+13)
66 144 (+299)
5 076

6

Ростовская область

66 966 (+356)
2 833 (+24)
57 052 (+417)
7 081

7

Воронежская область

61 547 (+369)
1 674 (+13)
55 290 (+332)
4 583

8

Красноярский край

58 976 (+251)
2 537 (+21)
54 245 (+245)
2 194

9

Архангельская область

53 357 (+227)
511 (+11)
46 783 (+359)
6 063

10

Иркутская область

51 009 (+256)
1 641 (+7)
46 359 (+337)
3 009
...
...
...
...
...
...
📝 Всего
3 998 216
77 598
3 493 886
426 732
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 23:05 09.02.2021 (по московскому времени)
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