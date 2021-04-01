Nike добилась запрета на продажу «сатанинских кроссовок». Их создатели говорят, что уже продали всю партию (меньше чем за минуту)

Суд в Нью-Йорке удовлетворил требование производителя спортивных товаров Nike и вынес временный запрет на распространение кроссовок Satan Shoes — модифицированной версии кроссовок Nike Air Max 97, при производстве которых использовали человеческую кровь. Об этом сообщает CBS News.

Судебный запрет означает, что создатели кроссовок Satan Shoes — рэпер Lil Nas X и креативная компания MSCHF — не имеют права выполнять заказы на обувь.

В суде юристы MSCHF заявили, что большая часть партии Satan Shoes — — уже проданы и отправлены покупателям. Юристы Nike усомнились, что MSCHF успела отправить все проданные Satan Shoes. Даже если это так, компания должна аннулировать уже выполненные заказы, настаивают в Nike.

Satan Shoes — черно-красные кроссовки с подвеской в виде пентаграммы и надписью «LUKE 10:18» (это отсылка к отрывку Евангелия от Луки: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию»). В подошве каждой пары есть пузырек воздуха, заполненный человеческой кровью, смешанной с красными чернилами.

MSCHF сообщила о выпуске 666 пар «сатанинских кроссовок» по 1018 долларов каждая. Их продажа началась 29 марта. Компания утверждает, что вся партия была распродана меньше чем за минуту. Последнюю 666-ю пару создатели планировали разыграть, но остановили розыгрыш после претензий со стороны Nike.

Nike объявил, что никак не связан с выпуском Satan Shoes. 29 марта, в день выпуска кроссовок в продажу, Nike подал в суд на MSCHF, обвинив в нарушении прав на товарный знак. Производитель спортивных товаров назвал Satan Shoes «неавторизованной» обувью в стиле Nike и потребовал уничтожить всю партию кроссовок.

Некоторые пары Satan Shoes уже перепродают на eBay по цене от двух до девяти тысяч долларов.