Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова оштрафовали на четыре тысячи рублей за упоминание движения «Артподготовка»

Мировой судья в Москве признал главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова виновным в распространении информации о запрещенной в России организации (часть 2 статьи 13.15 КоАП) и назначил ему штраф четыре тысячи рублей. Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат Леонид Соловьев.

Его оштрафовали на четыре тысячи, формально за то, что в новостной заметке про не указали, что [организация] «Артподготовка» является запрещенной. Но это следовало из самой заметки.

В разговоре с «Интерфаксом» адвокат заявил, что решение о штрафе будет обжаловано.

Протокол из-за упоминания «Артподготовки» на Сергея Смирнова составили летом 2020 года. Претензии были связаны с одной из новостей «Медиазоны». По словам Смирнова, в тексте «где везде про обвинение в терроризме, не было приписки, что [„Артподготовка“] в списке экстремистских».

«Артподготовка» — движение, основанное националистом Вячеславом Мальцевым. В октябре 2017 года российский суд признал «Артподготовку» экстремистской организацией. Мальцев находится за границей, он получил политическое убежище во Франции.

Мальцев говорил, что 5 ноября 2017-го в России должна произойти революция, и предлагал своим сторонникам выйти на улицы и оставаться там, пока президент Владимир Путин не уйдет в отставку. На мирных акциях в тот день были задержаны более 400 человек, более 30 из них стали фигурантами уголовных дел.

В феврале 2021 года Сергей Смирнов отбыл 15 суток ареста из-за ретвита картинки, на которой были дата и время акции за освобождение оппозиционера Алексея Навального. В поддержку Смирнова выступили десятки российских СМИ, в том числе «Медуза».