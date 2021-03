Марию Степанову выдвинули на Международную Букеровскую премию. До нее из россиян это удавалось только Улицкой и Сорокину

Книга «Памяти памяти» российской поэтессы и писательницы Марии Степановой вошла в лонг-лист Международной Букеровской премии, которая присуждается за лучшие художественные произведения со всего мира, переведенные на английский язык.

В длинный список попали 13 из 125 книг, выставленных на суд жюри в 2021 году. Среди них «Грушевое поле» («The Pear Field») Наны Эквтимишвили из Грузии, «Опасности курения в постели» («The Dangers of Smoking in Bed») Марианы Энрикес из Аргентины, «Война бедных» («The War of the Poor») Эрика Вюйяра из Франции, «Незначительная деталь» («Minor Detail») Адании Шибли из Палестины, «Сотрудники» («The Employees») Ольги Равн из Дании и другие.

Супруг Марии Степановой, шеф-редактор издания Colta.ru Глеб Морев поблагодарил всех от ее имени в фейсбуке: «Герой дня сидит на даче, на которой вырубился интернет (обрыв кабеля) и очень плохая мобильная связь. Всех очень благодарит за поздравления!».

Шорт-лист Международной Букеровской премии будет оглашен 22 апреля, а церемония объявления победителя состоится 2 июня.

Международная Букеровская премия присуждается с 2005 года. Ее призовой фонд составляет 50 тысяч фунтов стерлингов, которые делятся поровну между автором и переводчиком произведения.

Ранее номинации на Международного Букера удостаивались только двое российских писателей: Людмила Улицкая в 2009 году за книгу «Даниэль Штайн, переводчик» и Владимир Сорокин в 2013 году за «День опричника».

Роман «Памяти памяти» Марии Степановой был удостоен в 2018 году российских литературных премий «Большая книга» и «НОС».