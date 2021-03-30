Автоконцерн Volkswagen сменит название в США на Voltswagen. Чтобы подчеркнуть переход на электромобили

Компания Volkswagen of America — американское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen — в мае официально сменит название на Voltswagen of America. Об этом сообщается на сайте автоконцерна.

Новое название образовано от термина «вольт», которым обозначают единицу измерения электрического напряжения, и отражает фокус компании на производство электромобилей.

Voltswagen — это больше, чем просто смена названия, это публичное заявление о будущем вкладе компании в [развитие] электротранспорта.

Название Voltswagen будет использоваться в рекламе, на сайте и в соцсетях американского подразделения Volkswagen.

Кроме того, электромобили автоконцерна получат эмблемы светло-голубого цвета со словом Voltswagen. Автомобили с бензиновыми двигателями сохранят старое название и синюю эмблему с аббревиатурой VW.

Накануне издание CNBC сообщило, что на сайте автоконцерна Volkswagen появился пресс-релиз о смене названия американского подразделения. Он был опубликован 29 марта, но датирован 29 апреля. Позже пресс-релиз удалили с сайта, но источник CNBC подтвердил его подлинность.

Volkswagen заявлял о планах стать крупнейшим производителем электротранспорта в мире. В 2020 году автоконцерн произвел 231 тысячу электромобилей — в три раза больше, чем годом ранее. К 2030 году Volkswagen планирует запустить производство 70 моделей электромобилей и 60 гибридных моделей, а к 2050 году — достичь .